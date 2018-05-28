В Югре рыбак упал в реку, запутался в сетях и утонул

28.05.2018 13:50 Мск | Когалым | Михаил Лукашкин

15:50 Екб





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В Югре рыбак упал в реку, запутался в сетях и утонул