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политика  |  комментариев: 7
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от издателя  |  комментариев: 3


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28.05.2018
экономика ;
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Новости
28.05.2018 13:40 Мск (15:40 Екб)
общество | В России
Бастрыкин призвал закрыть Instagram "из-за теракта в Ленинграде"
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александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что социальную сеть Instagram необходимо закрыть, поскольку с ее помощью был совершен теракт в Санкт-Петербурге в прошлом году.
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С таким заявлением он выступил на съезде уполномоченных по правам детей, сообщает РБК.

Турции вместо "Яндекс", Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram", - заявил он.

Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем, в частности, говорилось: "Он (глава СК) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера "Телеграм", который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году".

Напомним, в ФСБ заявляли, что теракт в метро Санкт-Петербурга готовился с помощью Telegram. От мессенджера потребовали передать ключи для дешифровки переписки пользователей из России, после отказа Роскомнадзор начал блокировать Telegram.

Создатель сервиса Павел Дуров, в свою очередь, обращал внимание на заявление называемого организатором теракта Аброра Азимова, который утверждал, что координировался с помощью WhatsApp.

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28.05.2018 13:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:40 Екб


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Бастрыкин призвал закрыть Instagram "из-за теракта в Ленинграде"
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