Валерий Миннибаев покидает заксобрание Ямала

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Валерий Миннибаев подал заявление о сложении полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского парламента, заявление поступило сегодня и будет рассмотрено в установленном порядке. Будет ли отставка парламентария принята на очередном заседании, либо депутаты решат собраться раньше - неизвестно. В парламенте также не смогли уточнить причину, по которой Миннибаев решил уйти из заксобарния.

Миннибаев избирался в заксобрание по муравленковскому одномандатному округу №9. Он занимает пост заместителя гендиректора по организационным вопросам компании "Газпромнефть-Ямал".

Напомним, в сентябре состоятся довыборы депутата окружного парламента в Тазовском районе в связи с уходом экс-спикера Сергея Харючи.