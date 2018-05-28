Мэр "Путинграда" назначен губернатором Магаданской области

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Сергей Носов - потомственный металлург, уроженец Челябинской области, работал в "Евраз-Холдинге", на постах в органах государственной власти Свердловской области, мэром Нижнего Тагила стал в 2012 г., получив на прямых выборах 92%, в сентябре 2017 г. переизбрался на второй срок. Нижний Тагил из-за особого внимания к нему президента РФ в прессе часто называют "Путинградом".