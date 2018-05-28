ФАС проводит в "тюменской матрешке" анализ рынка автомобильного топлива. Возросло число жалоб на стоимость бензина

Возросло число жалоб от физических лиц на цены на автомобильное топливо. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Тюменской области Игорь Веретенников.

По словам руководителя областного УФАС, мониторинг цен на бензин ведется еженедельно. Сотрудники антимонопольного ведомства запрашивают информацию о закупочных ценах - по которой топливо покупают у поставщиков и цены в рознице - той, которая устанавливается на автозаправках. Затем ведомство проводит анализ полученной информации и, в случае необходимости - например, при необоснованном установлении цен в розницу, принимает меры антимонопольного реагирования. На сегодняшний день оснований для принятия таких мер нет.

"Пока темпы роста закупочных цен растут кратно быстрее и выше, чем в рознице. Например, если взять такую распространенную марку бензина, как 92, то на сегодняшний день у нас картина такая: на 25% выросли закупочные цены и всего на 6% - в рознице. Таким образом, мы видим, что динамика цен в рознице не превышает динамику закупочных цен. Поэтому оснований выезжать с проверками и выдавать предостережения у нас нет. Мы продолжаем контролировать цены. Основными причинами роста закупочных цен является: фискальная политика государства, я имею ввиду акцизы, проведение внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и рост мировых цен на нефть. На сегодняшний день в правительстве уже принято решение о том, чтобы снизить акцизы на нефтепродукты, по нашему мнению, это должно немного стабилизировать ситуацию", - сообщил Игорь Веретенников.

Также глава Тюменского УФАС сообщил, что в "тюменской матрешке", а также в других субъектах России проходит анализ рынка автомобильного топлива. По его словам, это плановый анализ, который проводится по поручению центрального аппарата ФАС России и он никак не связан с существующим ростом цен.

"Всю информацию о структуре рынка будем передавать в центральный аппарат для анализа по всей территории России. Если в ходе анализа будут установлены какие-либо нарушения антимонопольного законодательства, тогда, естественно, мы будем реагировать. Анализ рынка проводится не месяц и не два. Мы должны выявить всех продавцов бензина, направить им запросы. Сейчас мы на стадии направления запросов. Результат этого анализа позволит установить, кто доминирует на рынке и по какому виду топлива", - прокомментировал анализ рынка Игорь Веретенников. Он также напомнил, что государство не регулирует цены на бензин - они устанавливаются взаимодействием спроса и предложения, то есть рыночным путем.

"В данном случае никто не устанавливает верхних, нижних пределов цен. И с этой позиции как раз антимонопольный контроль и осуществляется: мы смотрим чтобы не было перекосов на закупе и розницы, чтобы продавцы не наживались, и не устанавливали заоблачные цены для потребителей. А ситуацией на оптовом рынке занимается центральный аппарат ФАС России. Мы всю информацию по мониторингу направляем в центральный аппарат, и уже они выдают предупреждения", - резюмировал глава Тюменского УФАС.

Отметим, что по данным Росстата, цены на бензин вновь возросли.

С 14 по 20 мая цена на бензин в Тюмени до 41,28 (неделю назад она составляла 40,45), в том числе на 92 бензин: до 39,10 руб за литр (ранее цена составляла 38,14 руб. за литр), автомобиль марки 95 подорожал до 42,02 (в сравнении с 41,28), бензин марки №98 - до 46,31 руб. за литр (45,68 руб.) Дизельное топливо - до 42,95 (42,29).

В Ханты-Мансийске по данным Росстата, рост цен на бензин был еще более резким: 14 по 20 мая цена на бензин выросла до 45,29 (неделю назад она составляла 43,15), в том числе на бензин марки №92: до 44,05 руб за литр (ранее цена составляла 41,63 руб. за литр), автомобиль марки 95 подорожал до 45,6 (в сравнении с 43,45), бензин марки №98 - до 48,4 руб. за литр (47,2 руб.) Дизельное топливо - до 47,75 (46,38).

Рост цен на бензин в ЯНАО составил 30 коп. (с 40 руб. до 40,3), на бензин марки №92 - с 39,5 до 39,8. На бензин марки №95 - с 41,15 до 41,45. На дизельное топливо с 42,95 до 43,25.