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ФАС проводит в "тюменской матрешке" анализ рынка автомобильного топлива. Возросло число жалоб на стоимость бензина
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топливо, бензин, заправка, АЗС (2018) | Фото: Накануне.RU

Возросло число жалоб от физических лиц на цены на автомобильное топливо. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Тюменской области Игорь Веретенников.
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По словам руководителя областного УФАС, мониторинг цен на бензин ведется еженедельно. Сотрудники антимонопольного ведомства запрашивают информацию о закупочных ценах - по которой топливо покупают у поставщиков и цены в рознице - той, которая устанавливается на автозаправках. Затем ведомство проводит анализ полученной информации и, в случае необходимости - например, при необоснованном установлении цен в розницу, принимает меры антимонопольного реагирования. На сегодняшний день оснований для принятия таких мер нет.

"Пока темпы роста закупочных цен растут кратно быстрее и выше, чем в рознице. Например, если взять такую распространенную марку бензина, как 92, то на сегодняшний день у нас картина такая: на 25% выросли закупочные цены и всего на 6% - в рознице. Таким образом, мы видим, что динамика цен в рознице не превышает динамику закупочных цен. Поэтому оснований выезжать с проверками и выдавать предостережения у нас нет. Мы продолжаем контролировать цены. Основными причинами роста закупочных цен является: фискальная политика государства, я имею ввиду акцизы, проведение внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и рост мировых цен на нефть. На сегодняшний день в правительстве уже принято решение о том, чтобы снизить акцизы на нефтепродукты, по нашему мнению, это должно немного стабилизировать ситуацию", - сообщил Игорь Веретенников.

Также глава Тюменского УФАС сообщил, что в "тюменской матрешке", а также в других субъектах России проходит анализ рынка автомобильного топлива. По его словам, это плановый анализ, который проводится по поручению центрального аппарата ФАС России и он никак не связан с существующим ростом цен.

"Всю информацию о структуре рынка будем передавать в центральный аппарат для анализа по всей территории России. Если в ходе анализа будут установлены какие-либо нарушения антимонопольного законодательства, тогда, естественно, мы будем реагировать. Анализ рынка проводится не месяц и не два. Мы должны выявить всех продавцов бензина, направить им запросы. Сейчас мы на стадии направления запросов. Результат этого анализа позволит установить, кто доминирует на рынке и по какому виду топлива", - прокомментировал анализ рынка Игорь Веретенников. Он также напомнил, что государство не регулирует цены на бензин - они устанавливаются взаимодействием спроса и предложения, то есть рыночным путем.

"В данном случае никто не устанавливает верхних, нижних пределов цен. И с этой позиции как раз антимонопольный контроль и осуществляется: мы смотрим чтобы не было перекосов на закупе и розницы, чтобы продавцы не наживались, и не устанавливали заоблачные цены для потребителей. А ситуацией на оптовом рынке занимается центральный аппарат ФАС России. Мы всю информацию по мониторингу направляем в центральный аппарат, и уже они выдают предупреждения", - резюмировал глава Тюменского УФАС.

Отметим, что по данным Росстата, цены на бензин вновь возросли.

С 14 по 20 мая цена на бензин в Тюмени до 41,28 (неделю назад она составляла 40,45), в том числе на 92 бензин: до 39,10 руб за литр (ранее цена составляла 38,14 руб. за литр), автомобиль марки 95 подорожал до 42,02 (в сравнении с 41,28), бензин марки №98 - до 46,31 руб. за литр (45,68 руб.) Дизельное топливо - до 42,95 (42,29).

В Ханты-Мансийске по данным Росстата, рост цен на бензин был еще более резким: 14 по 20 мая цена на бензин выросла до 45,29 (неделю назад она составляла 43,15), в том числе на бензин марки №92: до 44,05 руб за литр (ранее цена составляла 41,63 руб. за литр), автомобиль марки 95 подорожал до 45,6 (в сравнении с 43,45), бензин марки №98 - до 48,4 руб. за литр (47,2 руб.) Дизельное топливо - до 47,75 (46,38).

Рост цен на бензин в ЯНАО составил 30 коп. (с 40 руб. до 40,3), на бензин марки №92 - с 39,5 до 39,8. На бензин марки №95 - с 41,15 до 41,45. На дизельное топливо с 42,95 до 43,25.

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28.05.2018 14:59 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
16:59 Екб


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ФАС проводит в "тюменской матрешке" анализ рынка автомобильного топлива. Возросло число жалоб на стоимость бензина
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