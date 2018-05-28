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экономика ;
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В Зауралье обозначены проблемы промышленности: нехватка кадров и высокие энерготарифы
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Сергей Муратов (2018) | Фото:Накануне.RU

На годовом общем собрании Курганского регионального отделения "Союза промышленников и предпринимателей" его председатель Сергей Муратов обозначил основные проблемы отрасли, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как отметил Муратов, немаловажной проблемой остается уровень тарифов на электроэнергию.

"Промышленность Курганской области показательна в том, что она целиком и полностью зависит от ситуации в целом по стране. Соответственно, если инвестиции в стране растут, то и у нас в области растут. Мы целиком и полностью зависим от внешнеполитической ситуации и от внутренней. Те же самые вопросы, которые стоят и перед промышленностью в целом, такие же и перед нами - это импортозамещение. У нас есть еще одна немаловажная проблема - это энерготарифы, мы сегодня очень резко отличаемся по сравнению с другими регионами страны; у нас они выше и мы заранее уже неконкурентоспособны. Мы будем обращаться к губернатору Курганской области Алексею Кокорину с идеей выхода на Правительство РФ в том, чтобы наши тарифы уровнять в среднем с показателями по всему УрФО", - сообщил Накануне.RU Сергей Муратов.

Муратов также обозначил еще одну проблему - нехватка квалифицированных кадров для промышленности региона.

"Вторая серьезная проблема - это вопросы кадров. Это вопрос больной уже для всей страны. Дело в том, что у нас за 10 лет объем поступления в вузы на технические специальности, на инженерные снизился в 2,5 раза, вы представляете? У нас есть очень интересные проекты, но их не с кем делать - кадровый голод у нас. И не я один об этом говорю, сегодня все директора предприятий об этом говорят. Но я думаю, что если мы сейчас сообща возьмемся, то проблемы эти решим. И Валентина Матвиенко обещала нам помочь решить ситуацию с тарифами. Тут сами энергетики тоже заинтересованы, потому что для них этот вопрос немаловажный", - добавил Сергей Муратов.

Ранее сообщалось, в Челябинске проблему нехватки кадров решают путем государственно-частного партнерства - Челябинский трубопрокатный завод может напрямую влиять на образовательный процесс в техникуме.

"Из новаций этого года - это демонстрационный экзамен, который нам очень важен в системе среднего профессионального образования, и совместно с Минобрнауки мы подготовили новый вид государственно-частного партнерства - это модель управляющей компании, где компания-работодатель может участвовать в управлении колледжем и влиять напрямую на то состояние дел, которое в колледже имеется", - отметил в марте этого года председатель совета директоров предприятия Андрей Комаров.

Другие новости по темам: Сергей Муратов, промышленность, проблемы, кадры, Курган, Зауралье, энерготарифы
28.05.2018 12:39 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
14:39 Екб


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В Зауралье обозначены проблемы промышленности: нехватка кадров и высокие энерготарифы
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