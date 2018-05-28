Воробьев заявил, что примет участие в выборах губернатора Московской области

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Девятого сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз", – сказал Воробьев в ходе заседания с руководящим составом областного правительства.

"И моя задача – на этих праймериз заявить о готовности идти на выборы, о желании, самое главное, какая программа будет нами реализована в дальнейшей перспективе. Стратегическая задача – сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым", – подчеркнул Воробьев.

Губернатор пригласил руководящий состав областного правительства принять участие в выборах.

На нынешний срок Воробьев был избран в сентябре 2013 года, набрав на выборах 78,94% голосов избирателей. До этого, с ноября 2012 года, он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле окончательно согласовано выдвижение Воробьева. Несмотря на то, что "мусорный" скандал в Подмосковье плохо отразился на его рейтинге, там считают, что ситуацию можно исправить в ходе предвыборной кампании.