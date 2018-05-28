Глава Якутии подал в отставку

Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что принял решение подать в отставку по собственному желанию.
"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию", - написал он в своем аккаунте в Instagram.
"Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", - заявил Борисов.
Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель. Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально. При всех действиях руководствовался только интересами якутян, государства. Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога. Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России ВладимираВладимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за сотрудничество. Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делахРодной республики. Желаю Вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России.
Напомним, в начале апреля глава Якутии ушел в отпуск на фоне слухов о возможной отставке.
В последнее время в ряде СМИ появились данные о возможной отставке Борисова, это связывают с инцидентом на борту самолета авиакомпании "Аэрофлота", а также с результатами президентских выборов в Якутии.