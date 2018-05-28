Глава Якутии подал в отставку

Глава Якутии Егор Борисов сообщил, что принял решение подать в отставку по собственному желанию.

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

"Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", - заявил Борисов.

Напомним, в начале апреля глава Якутии ушел в отпуск на фоне слухов о возможной отставке.

В последнее время в ряде СМИ появились данные о возможной отставке Борисова, это связывают с инцидентом на борту самолета авиакомпании "Аэрофлота", а также с результатами президентских выборов в Якутии.