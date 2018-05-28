Минтруд: Почти 70% бедных россиян составляют семьи с детьми

В Минтруде сообщили, что среди граждан, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума, почти 70% - это семьи, которые имеют детей.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, в течение короткого времени нужно предложить дополнительные меры, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

"После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья безусловно теряет уровень дохода, появляется новый член семьи", - заявил Топилин.

Он подчеркнул, что недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов будет вести к улучшению ситуации с доходами семей, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой, заявил, что бедность остается острейшей проблемой в стране.