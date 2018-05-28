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экономика ;
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Декларации сургутских депутатов раскрыли подробности их личной жизни
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Надеждап Красноярова, председатель думы Сургута (2018) | Фото: пресс-служба думы Сургута

Депутаты гордумы Сургута отчитались о доходах. Парламентарии в 2017 г. меняли не только машины и квартиры, но и семейный статус, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер гордумы Надежда Красноярова снизила свой доход с 4,9 млн руб. в 206 г., до 4 млн руб. - в 2017 г. Депутат верна своему авто Land Rover Freelande, а вот в списке собственности произошли некоторые изменения. Судя по декларации, председатель гордумы развелась - муж больше не фигурирует в сведениях о доходах. Земельный участок, площадью 1029 кв. м, который числился за супругом Краснояровой, сейчас находится в её собственности. Также у депутата появился жилой дом в 289,6 "квадрата".

Депутат Сергей Васин отчитался о заработке в 10,8 млн руб. В сумму входят 3,7 млн руб., полученных от продажи квартиры . В собственности депутата две квартиры - 68,6 и 87,1 кв. м., гараж, два прицепа, автомобили Lexus ES и Subaru Forester, а также катер.

На продаже квартиры заработал и Виктор Пономарев, который в 2017 г. получил 14,8 млн руб. Судя по декларации, продажа 2/3 доли квартиры, площадью 124,5 "квадратов" принесла ему 9,5 млн руб. Вместо нее в списке имущества появилась квартира побольше - 285,1 кв. м У депутата также имеются два дачных дома, три земельных участка и гараж. Супруга заработала 2,1 млн руб., собственного имущества она не имеет.

Дела пошли на лад у Богдана Гужвы. В 2016 г. депутат заработал только 54,4 тыс. руб. главным кормильцем семьи с двумя детьми была супруга, получившая 730,5 тыс. В прошлом году доход депутата вырос до 3,5 млн руб. Депутат сменил T OYOTA LAND CRUSER 120 на Mercedes Benz, в собственности у него имеется Infiniti JX35.

За 3 млн руб. продал свой Porsche macan депутат Денис Синенко, его годовой доход составил 8,4 млн руб. Сам он остался без машины, а вот супруга с заработком в 81,2 тыс. руб. приобрела Porsche Cayen Diesel. На 1,7 млн руб. вырос доход депутата Максима Слепова, депутат заработал 3,7 млн руб. Его супруга отчиталась о 3,4 млн руб. за 2017 г. против 1,9 млн руб. в 2016 г.

Как сообщало Накануне.RU, глава Сургута Вадим Шувалов в 2017 г. получил 13,2 млн руб. Его доход снизился в два раза.

Другие новости по темам: Васин Сергей, Надежда Красноярова, сведения о доходах, Денис Синенко
28.05.2018 13:00 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
15:00 Екб


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Декларации сургутских депутатов раскрыли подробности их личной жизни
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