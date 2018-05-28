Противники "списка Тунгусова" привезли в Москву открытое письмо и шесть тысяч подписей свердловчан

Участники праймериз увезли открытое письмо и шесть тысяч подписей свердловчан в президиум "ЕР" и Администрацию президента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Тысячи жителей города и сторонники партии поддержали открытое письмо с требованием сделать процедуру партийных праймериз открытой и прозрачной, исправить "зафиксированные нарушения".

В составе делегации 14 человек - это участники праймериз, руководители партии из Екатеринбурга. Представители делегации намерены передать подписи и факты нарушений в руководство "ЕР" и Администрацию президента РФ.

"После комиссии ЦИК, которая работала в Екатеринбурге, ситуация с проведением праймериз только ухудшилась. Давление на кандидатов, которые не входят в "список Тунгусова", усилилось, административные барьеры стали настолько откровенными, что нами было принято решение еще раз обратиться к руководству партии - обратить особое внимание на Екатеринбург и обеспечить честные и непредвзятые праймериз", - отметил екатеринбургский депутат Анатолий Шарапов.

Напомним, что в Екатеринбурге "единороссы" выступили с протестом против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Тогда руководители местных отделений и участники предварительного голосования "Единой России" потребовали роспуска оргкомитета по организации праймериз, сообщив о многочисленных попытках чиновников повлиять на итоги предварительного партийного голосования, чтобы поставить на ключевые посты в думе "ручных" депутатов из так называемого "списка Тунгусова". Скандал уже назвали самым конфликтным сценарием на праймериз "ЕР".