Депутаты думы Екатеринбурга подготовили документ о выборах нового главы города

Несколько депутатов городской думы Екатеринбурга совместно с юристами подготовили проект положения о конкурсе на должность нового мэра города, передает корреспондент Накануне.RU

Как сообщил Накануне.RU беспартийный депутат Дмитрий Сергин, планируется, что документ будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии.

"Мы совместно с юристами подготовили проект о конкурсной комиссии на должность главы города. Выбирать будет комиссия, потом результаты представят депутатам. Юристы городской думы формулировали те пожелания, которые так или иначе высказывали депутаты. Документ будет представлен на ближайшем заседании комиссии по местному самоуправлению 5 июня", - пояснил Сергин.

Он также заявил, что сам планирует выступить с докладом.

Добавим, что Дмитрий Сергин заявился на участие в праймериз "Единой России", для этого ему пришлось выйти из "Партии пенсионеров".

Напомним, что отставку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана дума приняла 25 мая, а исполняющим полномочия главы города был назначен Виктор Тестов.