Самолет, летевший из Магнитогорска, приземлился во Внуково со сломанной стойкой шасси

В аэропорту Внуково приземлился самолет авиакомпании UTair с обломанной стойкой шасси. Самолет следовал из Магнитогорска в Москву.

Сообщение об инциденте появилось в социальных сетях. "С обломанной стойкой шасси приземлился сегодня утром рейс UT362 из Магнитогорска. Все обошлось!" – сообщается в телеграм-канале "112".

В пресс-службе Utair сообщили, что проблема со стойкой шасси обнаружилась при посадке рейса UT362 Магнитогорск-Москва. Посадка прошла в штатном режиме.

Теперь авиаперевозчик проводит расследование причин случившегося.