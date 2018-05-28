Американский опрос на Украине зафиксировал рост симпатий к России

Международный республиканский институт (США), возглавляемый сенатором Джоном Маккейном, провел масштабное социологическое исследование на Украине, выяснив настроения жителей страны по ключевым вопросам. Его результаты опубликованы на сайте социологической группы "Рейтинг" и показывают не очень большой, но все же существенный сдвиг в сторону России.

Согласно исследованию, 71% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Эта цифра примерно постоянна в последние три года, однако в апреле 2014 г. так считали лишь 48%. Правильным считают развитие страны 15% (в апреле 2014 г. было 34%).

Деятельность Петра Порошенко на посту президента негативно оценивают 81%. Это наибольший процент, который с 2015 г. медленно растет. В сентябре 2014 г. антирейтинг Порошенко был всего 35%. Антирейтинг правительства составляет 73%, Верховной рады - 88%.

За вступление в НАТО выступают 43% украинцев, против - 33%, причем противников стало на 7% больше за последние три месяца.

Вступление в ЕС поддерживают 52% опрошенных, и этот процент почти не меняется последние три года. За вступление в Таможенный союз выступают 18% - рост на 4% за полгода.

Существенно улучшилось отношение к России и Беларуси. К России тепло относятся 22% (не зависит от возраста) - рост на 4% за квартал. К Беларуси - 46%, рост на 7% за квартал. Одновременно резко вырос процент тех, кто плохо относится к США, - 15%, рост на 5% за квартал.

Интересны и такие ответы. 77% считают, что у молодежи нет будущего на Украине, а 82% полагают, что страна не является независимой.

Опрос был проведен в марте с погрешностью 2%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, согласно декабрьскому опросу того же института, воссоединение Крыма с Россией беспокоило только 1% украинцев. В марте так ответили 3%.