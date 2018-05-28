Сергей Кравцов переназначен главой Рособрнадзора

Сергей Кравцов назначен главой Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Кравцова Сергея Сергеевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 24 мая 2018 г.

Отметим, Рособрнадзор перешел в прямое подчинение правительства РФ. Как сообщало Накануне.RU, это произошло после разделения Минобрнауки на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.