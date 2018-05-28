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экономика ;
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Воронежский музей "вернул" москвичам пострадавшую картину Ильи Репина. Не на совсем и в другом исполнении
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Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (2018) | Фото: virtualrm.spb.ru

Воронежские СМИ сообщили о примечательном факте "круговорота картин" в природе. Из Воронежского областного музея изобразительных искусств им. И. Крамского в Москву на "гастроли" отправился рисунок Ильи Репина, который в целом повторяет сюжет картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.", пострадавшей в Третьяковской галерее от рук вандала-воронежца. Накануне.RU сообщало об этом инциденте.
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Дело в том, что Илья Репин в своем художественном творчестве не раз обращался к тем или иным сюжетам, которые живо его интересовали. Набросок, сделанный в 1882 г. и в целом повторяющий сюжет будущей знаменитой картины со сценой "сыноубийства", попал в музей Воронежа в 1937 г. В варианте наброска Репин использовал акварель, белила и графитный карандаш, последний штрих был поставлен художником в 1913 г., уже после "первого" покушения на картину со стороны православного иконописца. Вот именно этот фрагмент творческой биографии Репина по стечению обстоятельств и отправился в Москву для участия в очередной тематической выставке Академии художеств.

Вообще, в городе и СМИ много говорят случившемся и обсуждают выходку воронежца Игоря Подпорина, который 25 мая швырнул в раму произведения Репина металлический столбик, повредив в трех местах полотно. Воронежские СМИ со слов брата хулигана сообщают, что последнего к этой выходке могли подтолкнуть тяжелые жизненные обстоятельства. Якобы последние полгода он ухаживал в одиночку за тяжело больными родителями, что могло послужить накоплению стресса и психической усталости.

Как сообщил родной брат задержанного в столице Игоря Подпорина, односельчане (они прописаны в деревне Александровка Воронежской области, семья перебралась туда из Узбекистана, Игорь в последнее время работал и жил в Москве) договорились не сообщать родителям вандала о произошедшем.

"Если узнают, то сразу умрут", - утверждает разоткровенничавшийся брат задержанного Подпорина.

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года(2018)|Фото: virtualrm.spb.ru

Другие новости по темам: Илья Репин, Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, Воронежский областной музей изобразительных искусств им. Ивана Крамского, Третьяковская галерея, вандализм
28.05.2018 12:11 Мск | Денис Лузин
14:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.05.2018 14:31 Мск
"Водку не пью, вот и накрыло". Изуродовавший в Третьяковке картину Репина вандал объяснил свой поступок

Ранее 26.05.2018 10:58 Мск
В Третьяковской галерее мужчина повредил одну из самых великих картин художника Репина








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Воронежский музей "вернул" москвичам пострадавшую картину Ильи Репина. Не на совсем и в другом исполнении
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