СМИ: Владелец O1 Group Минц переехал с семьей в Лондон

Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей переехал в Лондон, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к ЦБ, федерального чиновника и собеседника, знакомого с ситуацией.

"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", - отметил один из источников издания. Он уточнил, что "и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями".

Причиной переезда "Ведомости" называют сложности в переговорах Минца с банками о реструктуризации кредитов.

По данным издания, O1 Group ранее задолжала Московскому кредитному банку 25 млрд рублей. Данный долг финансовая организация передала концерну "Россиум", а тот отдал его на реструктуризацию RT& I.

Еще в прошлом году Борис Минц входил в число богатейших бизнесменов России: в рейтинге Forbes он занимал 72-ю строчку с капиталом в $1,3 млрд. Однако из-за последующей санации банка "Открытие" 4,1% акций банка, находящихся в собственности бизнесмена, были списаны. Его убытки, по версии Forbes, составили 12 млрд рублей. Кроме того, сама проходящая процедуру санации "ФК Открытие" потребовала через арбитраж признать недействительными ряд сделок с участием компаний O1 Group.

В феврале 2015 года под залог акции НПФ "Будущее" и "Телеком-Союз" O1 Group взяла кредит в Московском кредитном банке на 106 млн евро, а в июне еще один - на девять миллиардов. Заемщиком также стала ФГ "Будущее". По данным газеты, 01 Group была должна МКБ 25 млрд рублей.

При этом основной актив Минца – O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), узнали "Ведомости". Отмечается, что переговоры уже идут, и сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев. Сумма сделки не называется.

Ранее Минц попал также в Кремлевский список, куда вошли все приближенные, по мнению минфина США, к российскому президенту предприниматели и чиновники.