В больницах Перми остаются двое пострадавших от взрыва и пожара в жилом доме

Выписан один из пострадавших в пожаре в жилом доме на Свиязева в Перми.

"В больнице №21 остается один пострадавший, он – в состоянии средней тяжести. Другая жертва пожара – в удовлетворительном состоянии в МСЧ № 11. Третий пострадавший выписан из МСЧ №9, четвертый ранее отправился на амбулаторное лечение. Специалисты Территориального центра медицины катастроф оказывают психологическую помощь пострадавшим вплоть до выписки, родным пострадавших помогают как по телефону, так и лично", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда приготовили к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам.