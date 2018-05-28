Глава Минэка возглавит российскую часть Российско-Японской межправительственной комиссии

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин утвержден председателем российской части Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал назначенный главой ВЭБа Игорь Шувалов.

Изменения также произошли в Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую часть вместо Аркадия Дворковича возглавит вице-премьер РФ Максим Акимов.

Дворкович также лишился должности председателя российской части Российско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Вместо него этот пост займет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Также вице-премьер Константин Чуйченко утвержден председателем российской части Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. От этой должности освобожден Сергей Приходько.