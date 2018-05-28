"Чартером в Турцию на выходные?" - тюменцы жалуются на дорогие выпускные

Выпускной в одной из школ Тюмени болезненно ударил по кошельку родителей - на прощальный школьный праздник собирали по 18 тыс. руб. Об этом в социальной сети "Подслушано Тюмень Мыс Тарманы" сообщила мама одной из выпускниц, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, в сумму не входили подарки для учителей - на них собирали отдельно.

"Если так разобраться, это ведь y кого-то в месяц зарплата, и ладно мы с мужем работаем, a ведь в классе есть семьи, где мама одна воспитывает ребенка. Когда на собрании я начала возмущаться по поводу таких сборов, самые топовые члены родительского комитета пытались меня грубо осадить, а единственным аргументом было, что такое событие y ребенка бывает раз в жизни. Но можно и поскромнее провести. Но нет, нужна эта пыль в глаза", - высказала свое возмущение женщина.

В комментариях подписчики поддержали мать выпусницы.

"Варианты: копить на выпускной, взять кредит, оплатить и следующий месяц питаться чаем. Нда... Отличный праздник для деток", - отметила пользователь Елена.

"Они что чартером в Турцию на выходные?" - поинтересовался подписчик Денис.

"18 тысяч, что входит в данный праздник? В Турцию на четыре дня?" - поддержал пользователь Владимир.

Некоторые выпускники рассказали о своем празднике. Так, пользователь Виктория сообщила, что когда перед ее выпускным родители принялись "мериться кошельками", она отказалась приходить на праздник и ни о чем не жалеет, а пользователь под ником Лика сообщила, что в ее выпускной скидывались по 5 тыс.

"Я в 2012 году 11 класс закончила, по 5000 скидывались. И ресторан, и на лимузине покатались, и фейерверки заказывали, и учителям на подарки. Какие-то заоблачные суммы сейчас на выпускные собирают", - сообщила она.

Также подписчики отметили, что "мериться кошельками" родители сейчас начинают уже с детских садов, устраивая слишком дорогие выпускные.