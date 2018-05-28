В Твери пассажирский поезд сбил лося: задержано более 10 электричек

В движении пригородных поездов на Октябрьской железной дороге в районе Твери произошел сбой – поезд сбил лося.

"В 03.15 (мск) на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги (входит в черту города Тверь) поездом №81 сообщением Санкт-Петербург-Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОЖД.

Поезд не сошел с пути, повреждения рельсов не произошло, однако более десяти электричек задержались на время от 20 минут до часа.