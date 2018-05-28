На Южном Урале директор комбината хлебопродуктов "Злак" после возбуждения уголовного дела заплатил 73,9 млн рублей налогов

В Челябинской области в ходе расследования уголовного дела в отношении директора комбинат хлебопродуктов "Злак", возвращено в налоговую систему Российской Федерации 73,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Директора подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, в период 2012 - 2015 годов он представил в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую занизить сумму налога на добавленную стоимость. В результате сумма была занижена на более 60 млн рублей.

В настоящий момент директор предприятия возместил ущерб, заплатив 73,9 млн рублей с учетом пени и штрафа. В результате вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования.