"Дочка" "Ростеха" взыскивает с Нижневартовской ГРЭС десятки миллионов

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск о взыскании долга с Нижневартовской ГРЭС. Счет предприятию, входящему в группу "Интер РАО Электрогенерация", выставила дочерняя компания "Ростеха", передает корреспондент Накануне.RU.

Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" в арбитраже заявило о долге Нижневартовской ГРЭС в размере 15,6 млн руб. Российская инжиниринговая компания входит в "Ростех" и занимается строительством энергетических объектов, включая тепловые, гидро-, геотермальные, дизельные электростанции, а также объекты электросетевого комплекса. На счету "Технопромэкспорта" более 400 проектов в 50 странах мира, в том числе, строительство третьего энергоблока Нижневартовской ГРЭС - ПГУ мощностью 400 МВт .

Нижневартовская ГРЭС расположена в Излучинске, изначально она была построена для нужд нефтегазодобывающих компаний большого района Югры. После запуска в 1993 г. первого энергоблока строительство ГРЭС было законсервировано и возобновилось в 2000 г. в рамках инвестпрограммы российской энергосистемы. В 2003 г. в промышленную эксплуатацию запущен энергоблок № 2. Третий энергоблок, построенный "дочкой" "Ростеха", заработал в 2014 г. На объект "Технопромэкспорт" зашел в июле 2011 г., заказчиком строительства выступила Заказчиком строительства является ОАО "ИНТЕР РАО – Электрогенерация".

Сейчас ГРЭС, электрической мощностью 2 031 МВт и тепловой - 758 Гкал/час, снабжает электричеством и теплом жителей и предприятия Излучинска.

Отметим, что "Технопромэкспорт" уже пытался взыскать долг с ГРЭС в феврале текущего года. Однако из-за нарушений процедуры подачи иска заявление суд вернул.