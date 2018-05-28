В КНДР рассказали, что "ни на йоту" не надеялись на экономическую помощь США

В Пхеньяне отреагировали на американские обещания экономической помощи. Президент США Дональд Трамп, подтвердив прибытие американской делегации на переговоры в КНДР, написал в своём твиттере, что видит Северную Корею в будущем "нацией с великой экономикой и финансами".

В то же время северокорейская газета "Нодон синмун" раскритиковала сообщения американских СМИ о возможном размене экономической помощи на ядерное разоружение. Северная Корея обратила внимание на то, что именно США первыми выступили с инициативой переговоров, так что неправильно говорить о том, будто Корея пошла на них, чтобы получить какую-то экономическую выгоду.

В сообщении отмечается, что крах потерпели не только попытки шантажа военной силой, но и политика санкций. "Что касается "экономической поддержки", о которой болтают США, то мы на нее ни на йоту не возлагали надежду", – отмечается в сообщении "Нодон синмун".

В апреле этого года на пленуме Трудовой партии КНДР было решено, что программа развития ракетно-ядерных сил достигла своей цели и теперь руководство страны решило сконцентрироваться на развитии социалистической экономики.

Напомним, Пхеньян довольно сдержано отреагировал на решение Трампа об отмене саммита в Сингапуре. Пока американский президент пытался определиться – стоит ли ему встречаться с лидером КНДР, Ким Чен Ын принял участие в открытии железнодорожного моста, предназначенного для развития рыболовного района. Чуть позже верховный руководитель осмотрел зону строительства туристического комплекса в Вонсане, на востоке КНДР.

Кроме того, в Северной Кореи начали внедрять на производствах роботов собственной разработки. В последних сообщениях ЦТАК упоминается о строительстве фармацевтического завода в Пхеньяне и фабрики фосфорных удобрений в Сунчхоне.

Историческая встреча в Сингапуре - первые прямые переговоры лидеров КНДР и США - состоится 12 июня в Сингапуре. После известий об отмене, стороны всё же продолжают готовиться к нему. И Пхеньян, и Вашингтон уже направили в это островное государство свои делегации для подготовки саммита.