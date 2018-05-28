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25.05.2018
политика  |  комментариев: 7
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Да ШОС с ними! Подготовка к саммитам в Челябинске окончательно перешла в виртуальную стадию? Всю последнюю неделю южноуральцы с изумлением узнавали о новостях строительства и подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Но в городе, вопреки всем заявлениям, прозвучавшим на ПМЭФ-2018, не готов фактически ни один ранее заявленный объект, более того, на ряде строек работа даже и не начиналась.
28.05.2018
экономика ;
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Новости
28.05.2018 12:33 Мск (14:33 Екб)
политика | За рубежом
В КНДР рассказали, что "ни на йоту" не надеялись на экономическую помощь США
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Ким Чен Ын руководит стройкой в Вонсане (2018) | Фото: http://kcna.kp

В Пхеньяне отреагировали на американские обещания экономической помощи. Президент США Дональд Трамп, подтвердив прибытие американской делегации на переговоры в КНДР, написал в своём твиттере, что видит Северную Корею в будущем "нацией с великой экономикой и финансами".
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В то же время северокорейская газета "Нодон синмун" раскритиковала сообщения американских СМИ о возможном размене экономической помощи на ядерное разоружение. Северная Корея обратила внимание на то, что именно США первыми выступили с инициативой переговоров, так что неправильно говорить о том, будто Корея пошла на них, чтобы получить какую-то экономическую выгоду.

Визит президента Республики Корея в КНДР(2018)|Фото: http://kcna.kp

В сообщении отмечается, что крах потерпели не только попытки шантажа военной силой, но и политика санкций. "Что касается "экономической поддержки", о которой болтают США, то мы на нее ни на йоту не возлагали надежду", – отмечается в сообщении "Нодон синмун".

В апреле этого года на пленуме Трудовой партии КНДР было решено, что программа развития ракетно-ядерных сил достигла своей цели и теперь руководство страны решило сконцентрироваться на развитии социалистической экономики.

Напомним, Пхеньян довольно сдержано отреагировал на решение Трампа об отмене саммита в Сингапуре. Пока американский президент пытался определиться – стоит ли ему встречаться с лидером КНДР, Ким Чен Ын принял участие в открытии железнодорожного моста, предназначенного для развития рыболовного района. Чуть позже верховный руководитель осмотрел зону строительства туристического комплекса в Вонсане, на востоке КНДР.

Ким Чен Ын руководжит стройкой в г. Вонсан(2018)|Фото: http://kcna.kp

Кроме того, в Северной Кореи начали внедрять на производствах роботов собственной разработки. В последних сообщениях ЦТАК упоминается о строительстве фармацевтического завода в Пхеньяне и фабрики фосфорных удобрений в Сунчхоне.

Историческая встреча в Сингапуре - первые прямые переговоры лидеров КНДР и США - состоится 12 июня в Сингапуре. После известий об отмене, стороны всё же продолжают готовиться к нему. И Пхеньян, и Вашингтон уже направили в это островное государство свои делегации для подготовки саммита.

Другие новости по темам: КНДР, США, экономская помощь
28.05.2018 12:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.05.2018 10:04 Мск
После срыва встречи с Трампом Ким Чен Ын открыл "свой Крымский мост"








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В КНДР рассказали, что "ни на йоту" не надеялись на экономическую помощь США
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