В Канаде пытаются лишить гражданства "сына российских разведчиков", родившегося в Торонто

Власти Канады пытаются лишить гражданства 23-летнего Алекса Вавилова, которого считают "сыном российских разведчиков", сообщает The Associated Press (AP).

Родителей молодого человека – Андрея Безрукова и Елену Вавилову в 2010 году вместе с другими лицами арестовали за шпионаж в пользу России. По данным агентства, Вавилов "родился в Торонто, что в обычных условиях дало бы ему возможность получить канадское гражданство". Сообщается также, что Алекс "добивается права остаться жить на постоянной основе в стране", передает ТАСС.

При этом "канадское правительство заявляет, что он не имеет права на гражданство и подало апелляцию в верховный суд, чтобы аннулировать паспорт, выданный ему судом низшей инстанции". Слушания по этому делу назначены на декабрь.

У Алекса Вавилова есть младший брат по имени Тим, который также ожидает решения суда.

Напомним, 9 июля 2010 года Россия передала США обвиненных в госизмене Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина, указ о помиловании которых подписал президент России. Одновременно США передали России Владимира и Лидию Гурьевых, Михаила Куцика и Наталию Переверзеву, Андрея Безрукова и Елену Вавилову, Михаила Васенкова и Вики Пелаес, Анну Чапман и Михаила Семенко.