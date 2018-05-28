В Магнитогорске заключили под стражу обвиняемых в убийстве предпринимателя

В Магнитогорске трем местным жителям предъявлено обвинение в похищении и совершении убийства предпринимателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бизнесмена зарезали утром 24 мая в его собственном дворе возле жилого дома. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установления мотива убийства. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе СК.