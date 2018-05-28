Путин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В своем видеообращении к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России глава государства отметил, что "мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков: о русских богатырских заставах; о тех, кто нёс службу на засечных линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом".

"Эти высокие примеры воинской доблести, чести, беспримерной отваги никогда не померкнут, будут служить нравственным ориентиром для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины", - заявил Путин.

Как подчеркнул президент, в настоящее время Пограничная служба решает "крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и чёткость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России". Также он пообещал, что государство сделает все, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля.

"Благодарю вас за честную и добросовестную службу. Уверен, вы и впредь будете профессионально и безупречно выполнять свой долг. Желаю вам, всем вашим родными и близким здоровья, успехов и всего самого наилучшего", - добавил Путин.