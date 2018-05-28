В Перми столкнулись машины ДПС и такси

В Перми не поделили дорогу сотрудники двух служб – дорожно-патрульной и такси.

"В 16.10 27 мая в Перми по улице Ленина со стороны Крисанова в направлении Попова ехала "Лада приора". Водитель у дома №74 при повороте налево на "зеленый" не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с "Рено Логан". Оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель "ВАЗа" привлечен к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.