Жители Екатеринбурга увидят запуск космического корабля "Союз MC-09"

Уральцы смогут в прямом эфире увидеть запуск космического корабля "Союз MC-09", командиром которого назначен екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, сообщили Накануне.RU в городском планетарии.

В соответствии с программой Международной космической станции, 6 июня 2018 г. в 14.12 по московскому времени с космодрома Байконур со стартовой площадки №1 "Гагаринский старт" будет осуществлен запуск корабля.

Екатеринбургский планетарий организует прямую трансляцию запуска в кинотеатре "Салют" и приглашает всех желающих посмотреть это историческое событие.

Запуск будет комментировать Герой РФ, летчик-космонавт Александр Лазуткин.