В Перми банкротится завод

В Пермском крае банкротится "Чусовской рессорно-механический завод". С иском в арбитражный суд обратилась Инспекция ФНС по Свердловскому району Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятие расположено в Перми. Завод, согласно открытым данным, занимается производством изделий из проволоки и пружин, крепежей, а также техническим ремонтом и обслуживанием транспорта.

Ранее в мае арбитраж уже взыскал с предприятия полумиллионный долг в пользу одного из контрагентов - компании "КСК-Строй". Сумма требований в иске налоговой в картотеке дел не уточняется.