В Челябинске общественники пожаловались в прокуратуру на изменение облика памятника старины

В Челябинске предприниматели изменили облик объекта культурного наследия – здания часового завода "Молния". Общественники уже обратились в прокуратуру и государственный комитет охраны объектов культурного наследия города с просьбой провести проверку, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

По словам общественников, в архитектурном памятнике, расположенном на улице Цвиллинга, 25 произошли несогласованные с архитектурным планом изменения. В частности, оконные проемы были увеличены, а оконные профили заменили на черные.

В прошлом году зданию был присвоен охранный статус.

"Все архитектурные преобразования должны проводиться в соответствии с законодательством", - заявил руководитель отделения "Гражданского патруля" в Челябинске Семен Воронин.

Теперь общественники просят прокуратуру и государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинска провести проверку по факту замены оконных блоков на черные и расширение оконных проемов, а также вернуть зданию первоначальный вид.