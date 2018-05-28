Депутат Госдумы предложил присвоить Москве статус города-курорта

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил присвоить Москве статус города-курорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата.

Парламентарий направил соответствующий депутатский запрос в адрес Министерства здравоохранения, как уполномоченный государственный орган по признанию территорий курортами.

"Москва - это мировой духовный, культурный, спортивный, научно-образовательный, здравоохранительный, туристический и паломнический центр. Она не стала сосредоточением мировых финансов или промышленного производства. Нам нужно перестать развивать столицу методом проб и ошибок, как в случае строительства "Москва-Сити". Мы должны управлять нашим общим столичным домом, учитывая всю многовековую историю, создавать в нем уют, порядок и творческую атмосферу", - говорится в документе.

Дегтярев подчеркнул, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта.

"Одним из таких рычагов является применение на практике законодательства о курортах. Для этого нужно инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века еще при нашей жизни. А проведение Чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, так что повод для рассмотрения заявки на город-курорт имеется", - заявил он.

Кроме того, глава думского комитета указал на огромную роль Москвы-реки в формировании облика столицы. "Я уже неоднократно говорил о ее большом ресурсном потенциале. Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем", - добавил Дегтярев.