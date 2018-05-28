Врачи разрешили отправить главу кемеровского МЧС в СИЗО

Врачи разрешили отправить в следственный изолятор начальника главка МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Как заявил представитель прокуратуры на заседании суда, заболевания обвиняемого не препятствуют содержанию под стражей, передает РИА Новости.

Следствие попросило суд до 25 июля арестовать Мамонтова. Он свою вину не признал.

Ранее Мамонтову предъявили обвинение по делу о "Зимней вишне", также обвинение предъявлено и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву - по статьям "халатность" и "растрата".

Как заявил в суде старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдуллин, Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и намеренно не организовывал внеплановые проверки в здании. "Работа ТРЦ не была приостановлена, что привело к гибели людей", - приводит его слова "Интерфакс".

Он также отметил, что руководитель главка в период с 2015 по 2016 год нанял трех человек, которые фактически не работали, но получили за этот срок зарплату на общую сумму 1,8 млн рублей.

Как сообщалось, задержанный начальник МЧС по Кемеровской области написал рапорт об увольнении.