47 тысяч свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 47 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной УФССП, общий долг по региону составляет более 42 млрд руб.

По данным судебных приставов, долг по неуплате алиментов составил более одного млрд рублей среди граждан Свердловской области, долг по неуплате ЖКХ – 447 млн руб., а неуплата долгов по уголовным штрафам образовала задолженность в 570 млн рублей.

"Около тысячи граждан, имеющих долги по налогам, не смогут выехать за границу. Общая сумма их задолженности в бюджет составила порядка 158 миллионов рублей. Ограничены в праве выезда за границу также 15 тысяч свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей", – добавили в ведомстве.