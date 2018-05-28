МЧС Прикамья предупреждает жителей края о сильном ветре: возможны аварии на системах электроснабжения

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на территории края ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью по югу в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный ночью от семи до 12 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать от 16 до 21 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, в отдельных районах заморозки в воздухе и на почве до -2°, днем 8-13°.

"Существует вероятность возникновения аварий на системах электроснабжения и объектах ЖКХ не выше муниципального уровня на территории Пермского края. Причиной аварий могут стать износ, несвоевременный ремонт коммунальных сетей, погодные условия - при грозах порывы ветра 16-21 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.