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В атаке на российских военных в Сирии подозревают боевиков с базы США

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экономика ;
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28.05.2018 10:25 Мск (12:25 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
СМИ: В атаке на российских военных в Сирии подозревают боевиков с базы США
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Сирия (2017) | Фото: AP

В Минобороны России рассматривают две версии того, кто стоял за нападением на российских военных в Сирии 23 мая. Об этом пишет"Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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По словам источника газеты в органах военного управления, бой в населенном пункте Меядин (провинция Дейр-эз-Зор) произошел в середине минувшей недели. За несколько дней до атаки в Дейр-эз-Зор прибыла группа примерно из десяти российских военнослужащих. Они должны были координировать действия сирийских военных. 23 мая боевики открыли огонь из крупнокалиберного вооружения по позициям сирийцев. Тогда российские военные приняли командование на себя. В этом бою и погибли четверо военнослужащих.

По одной из версий, за нападением стояли боевики группировки "Исламское государство" (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). Однако, как выяснил "Коммерсантъ", есть и другая версия. Источник газеты рассказал, что за два дня до нападения в район Дейр-эз-Зора под предлогом помощи курдским формированиям с базы Эт-Танф в провинции Хомс перебрасывались бойцы так называемой Свободной сирийской армии.

Источник отметил, что в настоящий момент проверяется информация о причастности боевиков, проходивших подготовку на этом объекте, к обстрелу сирийской батареи.

бои за Дейр-эз-Зор, Сирия(2017)|Фото:

Также подчеркивается, что Эт-Танф - военная база международной коалиции, созданная в 2014 году спецслужбами США. Она, по разным данным, активно используется коалицией для военной подготовки представителей "умеренной оппозиции", пишет издание. Российские военные, в свою очередь, прямо заявляли, что на этом объекте проходят тренировку исламские радикалы, целью которых является борьба с армией Башара Асада, а не с "Исламским государством".

27 мая Минобороны РФ сообщило, что артиллерийская батарея сирийских правительственных войск была атакована в темное время суток несколькими мобильными группами боевиков. Два российских военных советника, управлявшие огнем, погибли на месте, еще пять российских военнослужащих получили ранения. Последние были оперативно доставлены в военный госпиталь в Москве, но спасти удалось не всех: двое, несмотря на усилия врачей, скончались. Вышестоящее командование представило военнослужащих к государственным наградам.

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28.05.2018 10:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.05.2018 11:57 Мск
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных








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СМИ: В атаке на российских военных в Сирии подозревают боевиков с базы США
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