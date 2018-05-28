Движение поездов по "зеленой" ветке метро в Москве восстановлено после сбоя

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро введено в график после сбоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной подземки.

Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.

Ранее в своем Twitter московский метрополитен сообщил об увеличении интервалов движения поездов на "зеленой ветке" из-за инцидента с пассажиром.

"На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов с севера на юг", - говорится в сообщении.