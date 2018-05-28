Минус 20 тонн мусора. В Шарташском лесопарке прошёл субботник

Из Шарташского лесного парка вывезли более 20 тонн мусора в ходе субботника 28 мая, в котором приняли участие около 200 человек, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Активисты распределились на три группы. Самая многочисленная отправилась очищать Каменные палатки, остальные распределились по территории парка от входа на Тропу здоровья до берега Шарташа.

"Благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв и принял участие в субботнике. Шарташ - излюбленное место отдыха екатеринбуржцев, но к сожалению, оборотной стороной популярности являются тонны мусора, которые оставляют туристы", - сказал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

Отметим, что 20 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная "Майская прогулка-2018". Один из маршрутов пролегал вокруг озера Шарташ. Участники масштабного пешего экшна стали свидетелями "преобразований", которые уже вызвали возмущение многих уральцев: вырубка деревьев, установка беседок и появившиеся "тропы мусора" вместо существовавших здесь в советское время "троп здоровья".

Особое внимание к парку в августе 2017 г. привлек губернатор Евгений Куйвашев перед очередными выборами главы региона, тогда там впервые прошла велопрогулка "Тур де Шарташ". После этого губернатор инициировал благоустройство Шарташского лесопарка. На проект было выделено 8 млн. В марте 2018 г. руководителем Шарташа был назначен директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин, который и приступил к реализации планов, пообещав сделать парк одним из лучших в Европе.