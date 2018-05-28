Вслед за С-400 Турция может купить у России Су-57

Анкара задумалась о приобретении российских истребителей Су-57 вместо американских F-35.

Как передаёт Infox, в турецких СМИ появились сообщения, что Анкара может пойти на это, если Вашингтон не станет поставлять ей новейшие истребители. Ранее в США предлагали отказаться от этого контракта, если Турция закупит российские системы ПВО С-400.

Напомним, после переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим, Турция отозвала своего посла из США.

Кроме того, из-за возможных санкций США в Анкаре задумались о покупке систем ПВО в Европе, однако затем было решено ускорить поставки С-400 в Турцию.