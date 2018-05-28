Четыре человека пострадали в массовой аварии на трассе Тюмень - Омск

Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень – Омск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД.

В 20.00 27 мая на 45-м километре трассы Тюмень – Омск в остановившиеся легковушки "Хендай", два "Мицубиши", "Шевроле" и "Тойоту" врезался тягач "ДАФ" с полуприцепом. По предварительным данным, водитель грузовика превысил безопасную скорость и не смог вовремя остановиться.

Травмы головы получили 33-летний водитель "Мицубиси" и его трехлетний сын, грудной клетки – 53-летняя пассажирка "Шевроле", головы и позвоночника – 57-летний водитель "Шевроле".