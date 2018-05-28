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политика  |  комментариев: 6
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от издателя  |  комментариев: 3


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экономика ;
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Новости
28.05.2018 09:56 Мск (11:56 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Строительство моста через реку Пур на Ямале начнется осенью этого года
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Транснефть, логотип (2017) | Фото: tatar-inform.ru

Рабочее совещание по вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе состоялось в Коротчаево муниципального образования Новый Уренгой (ЯНАО). Строительство объектов ведется в рамках дополнительного соглашения № 4, подписанного в г. Сургуте в апреле 2015 года между полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, губернаторами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития", сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Транснефть – Сибирь".

В совещании приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, начальник Уренгойского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" Дмитрий Дементьев, генеральный директор ЗАО "Спинокс" Андрей Горемыкин и генеральный директор ООО "Уралстройинвест" Игорь Леонов.

Участники совещания обсудили ход проведения строительных работ. До конца текущего года жители Коротчаево получат два новых объекта. Один из них – спортивно-оздоровительных комплекс с лыжной базой, спортивными залами, теннисным кортом, шахматным клубом и другими административно-бытовыми помещениями. Сейчас в здание будущего спорткомплекса заведено тепло. В помещениях ведутся отделочные работы, обустраиваются инженерные коммуникации. Подрядной организацией ООО "Уралстройинвест" заказано все необходимое для бытовых нужд и занятий спортом оборудование. Готовность объекта составляет 67%.

Второй важнейший для развития поселка объект – канализационно-очистные сооружения производительностью 2,5 тыс. м³ в сутки. Очистка стоков будет производиться последовательно в трех цехах – биологической очистки, механической очистки и механического обезвоживания осадка. К настоящему времени ЗАО "Спинокс" завершает обустройство технологических площадок всех цехов, ведется монтаж инженерных сетей и установка оборудования. Завершены работы по прокладке напорного канализационного коллектора протяженностью 3 км, соединяющего городскую канализационно-напорную станцию и очистные сооружения. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 72%.

В скором времени в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО начнутся строительные работы по возведению еще одного объекта инфраструктуры – автомобильного моста через реку Пур. Санкт-Петербургским институтом "Ленпромтранспроект" по заказу АО "Корпорация Развития" полностью подготовлена проектная документация, получены все необходимые разрешительные документы на строительство. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа предложило всем заинтересованным предприятиям, прежде всего топливно-энергетического комплекса, принять участие в реализации проекта на условиях концессионного соглашения. Постановлением правительства ЯНАО № 526 от 17 мая 2018 года определены условия и сроки приема заявок. В соответствии с дорожной картой соглашение будет подписано в августе текущего года, а строительные работы начнутся этой осенью. К настоящему времени в уполномоченный орган – департамент экономики ЯНАО – уже поступила первая заявка на участие в концессии от акционерного общества "Мостострой-11".

Мост свяжет заполярные территории, где сейчас идет интенсивное обустройство крупных нефтегазовых месторождений, с автомобильным и железнодорожным транспортным узлом пос. Коротчаево, обеспечит надежное сообщение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов.

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28.05.2018 09:56 Мск | Пуровский р-н | информационная служба Накануне.RU
11:56 Екб


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Строительство моста через реку Пур на Ямале начнется осенью этого года
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