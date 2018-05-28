Посольство РФ напомнило британским СМИ, на каком языке говорят жители Киева

Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью британского издания The Daily Mirror, в которой журналисты обвинили россиян в нападениях на британских фанатов на финале Лиги чемпионов в Киеве.

Дипломаты напомнили, что в столице Украины на русском языке говорят не только граждане России.

"Daily Mirror обвинила "россиян" в атаке на фанатов "Ливерпуля" на финале Лиги чемпионов из-за того, что они говорили по-русски - но ведь при этом украинские пограничники не пропускают в страну мужчин [из России] призывного возраста, а русский - самый распространенный язык в Киеве", - говорится в заявлении посольства РФ в твиттере.

Позицию авторов материала в посольстве назвали "невежеством или сознательным распространением фейковых новостей".

Ignorance or conscious fake news? @DailyMirror blames “Russians” for attack on Liverpool fans at #UCLFinals because they spoke Russian - but 🇷🇺 males of conscription age are not let in by Ukraine border force, and Russian is the most spoken language in Kiev pic.twitter.com/qA1CL3SRL4 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 мая 2018 г.

Напомним, поздно вечером в минувший четверг группа из 20 неизвестных в масках с черепами ворвалась в ресторан Rooster, где были фанаты футбольного клуба "Ливерпуль". Они без каких-либо переговоров начали избивать иностранцев, швырять в них стулья и столы. В результате избиения у англичан серьезные травмы, порезы и раны в области головы и шеи.

Позже с обвинениями выступила Daily Mirror - в социальных сетях появились сообщения, что на фанатов напали именно русские футбольные хулиганы.

После этого на сайте издания редакторы исправили формулировку, написав, что на англичан напали фанаты ураинского клуба ЦСКА, однако другие СМИ уже подхватили "утку" и распространили ее.