На Южном Урале с подопечных дома для престарелых незаконно собирали деньги за социальное обслуживание

В Кунашакском районе в результате прокурорского вмешательства подопечным дома – интерната для престарелых и инвалидов в селе Новобурино возвращены незаконно удержанные денежные средства, сообщили Накануне.RUв пресс-службе областной прокуратуры.

Получатели социального обслуживания, поступившие в учреждение до 1 января 2015 года, были незаконно понуждены к перезаключению договоров на новых условиях, ухудшающих их положение.

Ранее размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание составлял 75% установленной им пенсии. Однако по новым условиям с подопечных незаконно удерживались еще 75% с дополнительных единовременных денежных выплат.

Директор получил прокурорское представление с требованием произвести перерасчет оплаты за социальное обслуживание. Требования прокурора удовлетворены – с 1 июня прекращено удержание 75% с единовременных денежных выплат клиентов.

"Произведенный перерасчет излишне удержанных выплат у 8 подопечных учреждения в размере около 217 тыс. рублей будет перечислен на личный счет каждого путем возврата через пенсионный фонд", - добавили в ведомстве.