В Кургане покупатель магазина "Красное & Белое" разбил пиво и избил продавца

В Кургане посетитель магазина "Красное & Белое" разбил товар и напал на продавца.

Инцидент произошел в конце апреля этого года в одном из магазинов сети в Заозерном микрорайоне, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Мужчина зашел в магазин и разбил две бутылки пива, продавец попросил покупателя оплатить товар, на что посетитель ответил отказом. Тогда сотрудник магазина вызвал полицию. Пока ждали правоохранителей, покупатель согласился оплатить разбитый товар, однако по какой-то причине в ходе ссоры с продавцом ударил его кулаком по лицу.

"У продавца зафиксированы телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей и кровоподтек лица, ушибленная рана слизистой левой щечной области", - отметили в полиции.

За нанесение побоев суд назначил мужчине штраф в размере 5 тыс. рублей.