ДТП с грузовиком в Тверской области: один человек погиб, восемь пострадали

В результате ДТП в Калининском районе Тверской области пострадали девять человек, один из них погиб.

Среди восьми пострадавших шестеро детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла ранним утром 28 мая, сообщили tverigrad.ru в УГИБДД по Тверской области.

Около 6:00 на 161 километре трассы М-10 столкнулись праворульный минивэн Toyota и грузовой автомобиль MAN. По предварительной информации, водитель минивэна не выдержал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с грузовиком. Также не исключается, что водитель уснул за рулем. После столкновения минивэн искорежило, доставать пострадавших пришлось сотрудникам МЧС.

27 мая в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми. Следственный комитет начал проверку.