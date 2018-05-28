Минздрав предложил ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и табак

Акцизы на крепкий алкоголь ежегодно будут увеличиваться не менее, чем на 10%, для табачной продукции индексация составит 20% - такие предложения подготовил Минздрав. Ведомство настаивает на ежегодной индексации акцизов.

По данным "Известий", изменения налогообложения пока не поддержаны Минфином. Оба ведомства составили таблицу разногласий, спорные моменты должны быть решены до конца 2018 г.

Ранее Минфин предложил сохранить ставки акцизов на алкоголь и табак в 2018-2019 гг., а в 2020 г. проиндексировать их на 4%.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. Правительство откажется от второго повышения акцизов на топливо из-за резкого повышения цен в рознице.