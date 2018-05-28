Минздрав предложил ежегодно поднимать акцизы на алкоголь и табак

Акцизы на крепкий алкоголь ежегодно будут увеличиваться не менее, чем на 10%, для табачной продукции индексация составит 20% - такие предложения подготовил Минздрав. Ведомство настаивает на ежегодной индексации акцизов.
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По данным "Известий", изменения налогообложения пока не поддержаны Минфином. Оба ведомства составили таблицу разногласий, спорные моменты должны быть решены до конца 2018 г.
Ранее Минфин предложил сохранить ставки акцизов на алкоголь и табак в 2018-2019 гг., а в 2020 г. проиндексировать их на 4%.
Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. Правительство откажется от второго повышения акцизов на топливо из-за резкого повышения цен в рознице.