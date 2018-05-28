СМИ: В Кремле одобрили переизбрание трех губернаторов и мэра Москвы

Президент Владимир Путин одобрил выдвижение на новый губернаторский срок четырех глав регионов, сообщает РБК со ссылкой на близких к Кремлю источников.

По их сведениям, в ближайшее время Путин проведет серию встреч с губернаторами, у которых полномочия истекают в этом году и которых администрация президента поддержит при выдвижении на новый срок. Речь, по данным РБК, идет о мэре Москвы Сергее Собянине, губернаторах Московской и Владимирской областей Андрее Воробьеве и Светлане Орловой, а также о руководителе Хабаровского края Вячеславе Шпорте.

Встречи Путина с этими губернаторами могут состояться в начале июня.

Напомним, Собянин уже объявил публично о своем намерении баллотироваться на новый срок. В минувшую субботу он заявил об этом в ходе празднования дня рождения проекта "Активный гражданин" в Парке Горького. Собянин объяснил это ответственностью за начатые при нем проекты.

Окончательно согласовано также выдвижение главы Подмосковья Андрея Воробьева, уточнили два собеседника, близких к Кремлю. Один из них рассказал РБК, что "мусорный" скандал в Подмосковье плохо отразился на рейтинге Воробьева, но ситуацию можно исправить в ходе предвыборной кампании.

Источник в руководстве Хабаровского края заявил, что Шпорт готовится принять участие в избирательной кампании. Как сообщалось, на позициях губернатора позитивно сказалась информация о посещении Путиным Хабаровского края.

Два близких к Кремлю собеседника РБК отмечают, что у Орловой есть проблемы в отношениях с местными элитами, однако Владимирская область на президентских выборах показала высокий уровень голосования за Путина, который получил там 73,65%.

Прямые губернаторские выборы в единый день голосования 9 сентября пройдут в 20 регионах. В 13 регионах они будут досрочными, а в семи - плановыми.