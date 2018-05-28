В екатеринбургском ТРЦ "Алатырь" пройдут пожарные учения

В Екатеринбурге 28 мая пройдёт плановое пожарно-тактическое учение в ТРЦ "Алатырь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Условный пожар огнеборцам предстоит тушить в батутном парке, который находится на пятом этаже. При сработке пожарной сигнализации администрацией торгового центра будет организована эвакуация посетителей из магазинов, развлекательной зоны и кинозала.

"Всего в пожарно-тактическом учении будут задействованы 20 единиц техники, 70 человек: сотрудники МЧС, центра медицины катастроф, полиции", - добавили в ведомстве.

Напомним, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня продолжит рассматривать иск прокурора о запрете эксплуатации ТРЦ "Алатырь" до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, что во время проверки екатеринбургских ТЦ практически во всех 56 объектах были выявлены нарушения. Касаются они работоспособности и эксплуатации систем пожарной защиты, эксплуатации пожарных выходов, особое внимание уделяется персоналу. ТРЦ "Алатырь" попал в этот список.

Добавим, проверки торговых центров начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: во время пожара там погибли 60 человек.