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политика  |  комментариев: 6
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28.05.2018
экономика ;
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Группа "Сплин" выпустила новый альбом перед фестивалем "МАЯК"
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Фестиваль Маяк (2018) | Фото: tele-club.ru

Группа "Сплин", которая 8 июля выступит в фан-зоне парка им. Маяковского на фестивале "Маяк", выпустила новый альбом.

Музыканты так торопятся на долгожданную встречу с Екатеринбургом, что выехала на "Встречную полосу" - именно так называется новый альбом команды, сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля - "Теле-клуб".

"Встречная полоса" - это максимальный уход от любого стандарта, предельная концентрация неожиданных музыкальных и поэтических ходов и, конечно, той духовности, за которую мы так любим весь этот "Сплин". По признанию Александра Васильева, в записи альбома была задействована духовая секция группы "Ленинград" - так "Сплин" решил спасти души музыкантов Сергея Шнурова от разложения.

Напомним, на фестивале "Маяк" в Екатеринбурге выступят четыре гранда российской рок-сцены – Земфира, "Сплин", Дельфин и Би-2. Билеты еще можно купить на сайте "Теле-клуба".

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28.05.2018 09:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 16:10 Мск
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Ранее 07.05.2018 11:54 Мск
На главном летнем рок-фестивале Екатеринбурга выступят Земфира, "Би-2", "Сплин" и Дельфин








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Группа "Сплин" выпустила новый альбом перед фестивалем "МАЯК"
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