Группа "Сплин" выпустила новый альбом перед фестивалем "МАЯК"

Группа "Сплин", которая 8 июля выступит в фан-зоне парка им. Маяковского на фестивале "Маяк", выпустила новый альбом.

Музыканты так торопятся на долгожданную встречу с Екатеринбургом, что выехала на "Встречную полосу" - именно так называется новый альбом команды, сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля - "Теле-клуб".

"Встречная полоса" - это максимальный уход от любого стандарта, предельная концентрация неожиданных музыкальных и поэтических ходов и, конечно, той духовности, за которую мы так любим весь этот "Сплин". По признанию Александра Васильева, в записи альбома была задействована духовая секция группы "Ленинград" - так "Сплин" решил спасти души музыкантов Сергея Шнурова от разложения.

Напомним, на фестивале "Маяк" в Екатеринбурге выступят четыре гранда российской рок-сцены – Земфира, "Сплин", Дельфин и Би-2. Билеты еще можно купить на сайте "Теле-клуба".