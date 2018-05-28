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от издателя  |  комментариев: 3


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экономика ;
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Утилизация оленей производится их собственником. Власти ЯНАО ответили на письмо оленеводов к Кобылкину
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падёж оленей, мертвые олени (2018) | Фото: Голос тундры

Ситуацию с утилизацией мёртвых оленей прокомментировали в аппарате губернатора ЯНАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ямальские оленеводы написали открытое обращение к экс-губернатору автономного округа Дмитрию Кобылкину, назначенному на пост министра природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой помочь с утилизацией мертвых оленей.

"В соответствии с федеральным законодательством, утилизация животных производится их собственником. Сегодня эта работа выполняется как организованными оленеводческими предприятиями, так и частниками. Мониторинг ситуации проводится ветеринарными специалистами, работающими на местах. Также выполнение ветеринарных норм владельцами животных будет выявлено в ходе планового мониторинга эпизоотической ситуации в округе", - прокомментировали в пресс-службе главы региона.

По информации окружных властей, отход оленей 2018 года – ниже допустимого. Такое явление сезонно и свойственно для погодных условий затяжной арктической весны. С начала года естественный отбор оленей в общей сложности составил чуть более 10 тыс. голов. Всего на Ямале выпасается 700-тысячное стадо. Павшие олени составляют 1,5% стада, тогда как отход до 10% – нормативный показатель для животных, обитающих в условиях естественной природной среды.

падёж оленей, мертвые олени(2018)|Фото: Голос тундры

Напомним на гибель животных пожаловались сотрудники муниципального предприятия "Ямальское", которые пасут оленей в Сеяхинской тундре. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. Среди причин трагедии называют плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду. В администрации губернатора падёж оленей назвали сезонным. Также власти заявили, что оленеводам, при необходимости, оказывается помощь, в том числе материальная.

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28.05.2018 09:29 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
11:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 08:47 Мск
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Утилизация оленей производится их собственником. Власти ЯНАО ответили на письмо оленеводов к Кобылкину
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